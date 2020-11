No final do discurso com que encerrou a participação do PS no debate do Orçamento do Estado (OE) para 2021, na sexta-feira, na Assembleia da República - uma intervenção fortemente apostada em "malhar" no Bloco de Esquerda -, a líder parlamentar dos socialistas, Ana Catarina Mendes, fez, todavia, questão de pôr um pé a impedir que se fechasse definitivamente a porta nas relações entre as duas forças.

Esse movimento traduziu-se numa frase: "A legislatura está a meio e quero crer que voltaremos, sem encenações, estados de alma ou angústias, a convergir no essencial. E digo mais: quanto mais cedo e depressa o fizermos e o conseguirmos, melhor. O PS, medida a medida, passo a passo, está aberto, como sempre esteve, a este diálogo e tudo faremos para que a separação que hoje aqui se viu entre o Bloco e as forças progressistas não se repita."