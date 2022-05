Adeptos elegem jogadores como responsáveis do título do FC Porto

Os jogadores do FC Porto foram os principais responsáveis pela conquista do título máximo português, alcançado pelos dragões na Liga 2021-22, recentemente concluída.

De acordo com uma sondagem da "Aximage" para o DN/TSF/JN, quase metade (47%) dos inquiridos indica que os futebolistas foram os protagonistas do êxito no campeonato principal português. A pesquisa aponta que essa opinião tem maior amplitude no Norte do País (55% das respostas). Só na Área Metropolitana do Porto é que a escolha mais expressiva não diz respeito aos jogadores. Neste caso, é dado maior relevo ao contributo de Sérgio Conceição, com 44% de indicações a respeito, contra 42% dos craques azuis e brancos.

Globalmente, o treinador portista recolhe 36% das votações, o que lhe confere o segundo lugar geral, à frente do presidente Pinto da Costa, a quem 9% considera tratar-se do maior protagonista na conquista da Liga.

Darwin bate Pepe

O avançado uruguaio Darwin Núñez (Benfica), que se consagrou como o melhor marcador do campeonato, com 26 golos, mais seis do que Mehdi Taremi (FC Porto) foi considerado, nesta sondagem, o melhor jogador da Liga 2021-22.

O atacante das águias recolhe 25% das indicações, superando Pepe (FC Porto), que tem 22%, e Pablo Sarabia (Sporting), que atingiu os 14%. Seguem-se Otávio (FC Porto), com 7%, Ricardo Horta (Braga) e Mehdi Taremi (FC Porto), com 5% de votos cada.

Darwin recolheu parte significativa das nomeações no Centro (33%) e na Área Metropolitana de Lisboa (30%), enquanto Pepe é sobretudo referido no Norte do País (29%) e na Área Metropolitana do Porto (30%). Curiosamente, as pessoas do sexo feminino acham que o central luso-brasileiro merece ser coroado como rei da prova (28%), dez pontos acima de Darwin. Neste segmento, Pablo Sarabia fica mais atrás, pois é referido por 10% das mulheres.

Com o pano de 2021-22 caído, já se fazem apostas para o que se segue, a partir de agosto. Segundo os resultados desta sondagem, o FC Porto tem legitimidade para sonhar com o bicampeonato, que lhe foge desde 2012-13. Um total de 33% dos inquiridos, ou seja, um terço dos participantes neste estudo de opinião indica que os portistas serão os vencedores da Liga do próximo ano. O Benfica surge na segunda posição, com 30% de referências, enquanto o Sporting fecha o pódio das apostas, com 21%. Já o Braga recolhe 2%.

Curiosamente, na faixa etária dos 50 aos 64 anos a maior votação (31%) indica que o campeão será o Sporting, contra 28% o Benfica e 24% o FC Porto. Já em termos de classes, na A/B (mais altas), o Benfica é favorito ao título (28%), contra 27% do FC Porto. Daqui por um ano logo se vê.

FICHA TÉCNICA

A sondagem foi realizada pela Aximage para o DN, TSF e JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre a Liga portuguesa 2021/22. O trabalho de campo decorreu entre os dias 19 e 24 de maio de 2022 e foram recolhidas 805 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, obtida através de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género, grupo etário e escolaridade. Para uma amostra probabilística com 805 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,017 (ou seja, uma "margem de erro" - a 95% - de 3,45%). Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem, Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.

