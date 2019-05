Num bastião comunista, o povo tenta perceber a dimensão da queda da CDU

"De esquerda somos, comunistas é que já não somos sempre", e Ana Viegas não proferia esta frase de ânimo leve. Ao mesmo tempo que tirava duas bicas da máquina, acertava as suas conclusões sobre a noite eleitoral de domingo com a vizinhança: "Foi um trambolhão."

No café da praça dos Penicheiros, coração do Barreiro Velho, a clientela é maioritariamente comunista e a dona da casa não é exceção. Na segunda-feira, quando se juntaram os habituais a discutir os resultados das europeias, ninguém falava da derrota da direita, da vitória do Bloco ou do aparecimento do PAN.