Pedro Marques e António Costa no comício de encerramento do PS, em Lisboa, na sexta-feira passada.

"Não há sinais de que os portugueses simpatizem com a ideia de o PS caminhar para uma maioria absoluta."

Esta consideração foi feita, ontem, por um antigo dirigente de topo no PS, o ex-ministro Paulo Pedroso, há muito afastado da política nacional mas nem por isso menos atento. Numa nota no Facebook, Pedroso constatou o óbvio: o PS, ao passar de 31,46% (oito eleitos) em 2014 para 33,38% (nove eleitos) ontem teve uma "subida moderada". É "poucochinho" ou mesmo nada para quem sonha com maioria absoluta nas legislativas de outubro.