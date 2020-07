Na quinta-feira Justin Trudeau vai responder aos deputados da comissão das finanças sobre o mais recente escândalo, mas apesar da sua história atribulada com a ética transparece na imprensa local uma inevitabilidade quanto à continuidade da relação de conveniência do primeiro-ministro com os canadianos.

Por exemplo, o editorial de domingo do National Post dá conta de um desencanto e de um pragmatismo em doses iguais. "O primeiro-ministro não acredita que as regras se lhe apliquem. O ministro das Finanças parece não se conseguir lembrar se as quebrou ou não. Mas ambos permanecerão no cargo. Afinal, estes são, como nos recordam constantemente, tempos sem precedentes."