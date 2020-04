É dado como certo que as creches reabrem a 1 de junho, Dia Mundial da Criança. Nenhuma referência ao pré-escolar. Fontes do Governo não confirmam e dizem mesmo que nenhuma decisão está tomada. Só depois de ouvir epidemiologistas, especialistas e partidos é que se decidirá, a 30 de abril, na reunião do Conselho de Ministros. Enquanto esperamos, fomos ouvir quem trabalha com as crianças.