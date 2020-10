Desde 2013 que está prevista a reabilitação de uma piscina na freguesia da Penha de França (Lisboa). Porém, problemas entre o clube responsável pela obra e a câmara, que também envolvem um empreiteiro, fazem com que até hoje a estrutura não esteja pronta. O mais recente episódio é a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto que anula uma decisão da autarquia por violar a Constituição, apesar de reconhecer a razão do executivo liderado por Fernando Medina em vários pontos da sua contestação.