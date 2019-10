Miguel Sousa Tavares: "Não há um único dia em que não me lembre da minha mãe"

Faz 100 anos no dia 6 de novembro que nasceu Sophia de Mello Breyner Andresen, no Porto. Mãe de cinco filhos do casamento com Francisco Sousa Tavares - Isabel, Sofia, Maria, Miguel e Xavier -, descendência que o poeta Jorge de Sena fez questão de deixar sinalizada num poema sobre Sophia ao iniciá-lo assim: "Versos e filhos, como os que dás ao mundo?"

Em ano de centenário do nascimento da poeta, estão a decorrer várias celebrações por todo o país e em várias cidades do mundo. Para o filho Miguel Sousa Tavares, este é um tema sobre o qual não quer falar e tem recusado participar nos eventos. A justificação é apenas uma, a impossibilidade de dividir Sophia entre a mãe e a figura pública, além de não querer desvendar a intimidade de uma relação que o marcou para sempre.