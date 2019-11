Os investigadores da operação Rota do Cabo, titulada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, vão requerer ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) todos os processos disciplinares que envolvem a inspetora Sónia Francisco, detida em outubro pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeitas de ter sido corrompida por uma rede de auxílio à imigração ilegal.

O principal documento em causa é o processo disciplinar de inquérito (PDI 09/GI/16), arquivado pela direção do SEF em 2017, sem consequências sancionatórias, no qual já era visada esta inspetora, por suspeitas de corrupção. De acordo com fontes judiciais que estão a acompanhar a investigação, o objetivo desta consulta é cruzar os dados obtidos no processo interno do SEF, principalmente as autorizações de residência concedidas à margem da lei por esta inspetora, com os da operação Rota do Cabo.