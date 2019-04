Pukiki, ukelele, malassadas ou como os portugueses mudaram o Havai

Quando aterrou no Havai, Nélson Ponta-Garça levava na cabeça o que tinha estudado nos livros sobre a presença portuguesa no arquipélago americano, sabia que o ukulele é a versão havaiana do cavaquinho mas só tinha um contacto na agenda. Não havia entrevistas marcadas, nem uma que fosse, para iniciar o documentário que seria o terceiro da série Portuguese in... - levava apenas o nome de Marlene Haipi.

Mas este seria o melhor número de telefone que lhe poderiam ter dado. Marlene, também lusodescendente como Nélson, arranjou maneira de lhe multiplicar os contactos nas ilhas havaianas. Do ponto de vista profissional, Marlene, que é diretora do Imiloa Astronomy Center, viria a tornar-se a produtora executiva do documentário Portugueses no Havai; do ponto de vista pessoal, ambos viriam a descobrir que ainda têm ligações familiares. "Encontrei raízes da minha família onde não esperava", diz o realizador.