Costa nega ter fechado acordo com algum partido sobre Lei de Bases da Saúde

Tudo adiado, pelo menos uma semana. Ontem estavam para se iniciar na respetiva comissão parlamentar as primeiras votações indiciárias, artigo a artigo, da nova Lei de Bases da Saúde. Mas não.

A pedido do PCP - que argumentou não ter havido tempo para analisar as muitas dezenas de propostas de alteração entretanto apresentadas pelos partidos - as votações que ontem se iniciariam foram adiadas uma semana.