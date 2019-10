A XIV Legislatura iniciou-se ontem com a posse dos novos deputados e confirmou-se o que já se esperava: a agenda parlamentar vai radicalizar-se com temas que darão pretexto às forças nos extremos do hemiciclo para se afirmarem muito para lá da sua própria dimensão.

Despenalização da morte assistida e uma nova Lei da Nacionalidade. Em conferência de imprensa, o Bloco de Esquerda anunciou que estes serão dois dos temas que quer ver discutidos no plenário. No caso da Lei da Nacionalidade, o que se pretende, segundo explicou o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, é "que se reconheça a quem nasceu no nosso país esse direito à nacionalidade e que se acabe com esta ideia de que dá pessoas estrangeiras a viver no seu próprio país".