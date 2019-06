Entre sexta-feira e domingo, o dia inteiro, o Estádio da Luz vai ouvir cânticos, mas não são de claques de futebol, nem sequer cantores que arrastam multidões. São vídeos musicais das Testemunhas de Jeová, que realizam pela segunda vez em Portugal um congresso internacional, um dos 24 que decorrerão a nível mundial durante 2019, este na capital portuguesa.

A escolha do Estádio da Luz para o evento é justificada pela sua lotação. "No ano passado realizámos o congresso regional no Estádio do Restelo, mas este é um congresso internacional. O Estádio da Luz é o único espaço em Portugal que tem capacidade para um congresso desta dimensão", justifica José Alberto Catarino, porta-voz da organização.