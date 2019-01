A violência no Jamaica tem três versões. Do pai, da vítima e a verdadeira?

Um relatório do Serviço de Informações de Segurança (SIS), na sequência dos incidentes do bairro da Jamaica, vem chamar a atenção para os potenciais riscos de intervenções policiais em bairros críticos, com uso desproporcional da força.

No entender dos analistas do SIS, atuações desta natureza podem servir de "rastilho" (é este o termo utilizado no relatório) a respostas mais violentas - como aquelas que acabaram por suceder, com incêndios e cocktails Molotov arremessados contra esquadras - mas também a contribuir para sentimento de injustiça por parte da população que nada tem que ver com a violência.