Quando se declarou presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó pediu o apoio do povo, dos militares e da comunidade internacional. A avaliar pela multidão que saiu à rua na quarta-feira, tem garantido o primeiro. Do estrangeiro, contou de imediato com o aval dos EUA e da maior parte do Grupo de Lima, e cada vez mais da União Europeia, mas não com o da Rússia, China, Turquia ou Cuba. Contudo, até agora, falta ao presidente encarregado o terceiro apoio, o dos militares.

A hierarquia das Forças Armadas saiu em defesa do "presidente constitucional" e apelidou de "tentativa de golpe" as ações do líder da Assembleia Nacional. Mas Guaidó, que ontem deu uma conferência de imprensa diante de uma multidão em Chacao, enviou uma mensagem a todos os militares: "Irmãos é com vocês, chegou o momento de se porem ao lado da Constituição, chegou o momento de se porem ao lado do povo da Venezuela." E reiterou a proposta de amnistia, recusando dizer se há ou não diálogo com responsáveis das Forças Armadas. Pediu ainda o fim da ingerência de Cuba nesta instituição - uma acusação recorrente da parte da oposição.