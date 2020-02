O secretário-geral do PS, António Costa.

O próximo congresso do PS, em 30 e 31 de maio, vai ser o último dos socialistas antes das eleições presidenciais (janeiro de 2021). Tudo aponta no entanto, para já, para que António Costa queira ver a reunião, que se realizará em Portimão, passar deliberadamente à margem do assunto.

Segundo o DN confirmou junto de fontes da direção do partido, a moção de estratégia global que Costa levará a votos não deverá abordar o assunto, pelo menos de forma substantiva.