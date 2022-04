À quarta foi de vez e com brilho de Araújo. Benfica é campeão europeu

À quarta foi de vez. Depois de chegar à final da Youth League (e perder) em 2014, 2017 e 2020, o Benfica ergueu finalmente o troféu europeu sub-19, após golear o RB Salzburgo (6-0) num jogo perfeito. Henrique Araújo foi o homem do jogo com um hat-trick e ajudou assim a acabar com a malapata da formação encarnada.

Foi numa tarde de Abril, que André Gomes, João Tomé, Tomás Araújo, António Silva, Rafael Rodrigues, Zan Jevsenak, Martim Neto, Pedro Santos, Diego Moreira, Cher Ndour, Henrique Araújo, Luís Semedo, Martim Ferreira, Nuno Félix, Ricardo Marques, Hugo Félix e o treinador Luís Castro coroaram não só a formação encarnada, como todo o futebol jovem português, que teve a sua terceira final consecutiva.

Desde a criação da Champions júnior pela UEFA, na época 2013-14, as equipas portugueses conseguiram cinco finais em oito, e dois troféus - o FC Porto venceu em 2019. O Benfica é a par do Chelsea o clube com mais finais (quatro) e, agora, um dos seis que já lograram erguer o troféu, juntamente com Barcelona (2014 e 2018), Chelsea (2015 e 2016), Salzburgo (2017), FC Porto (2019) e Real Madrid (2020).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A caminhada para o título europeu começou com uma pesada derrota em Kiev (4-0), antes das goleadas ao Barcelona (4-0 e 3-0), Bayern Munique (4-0 e 2-0) e a vitória frente ao D. Kiev (1-0) na fase de grupos. Seguiram-se triunfos frente ao Midtjylland (3-2), Sporting (4-0) e Juventus (2-2, 3-4 gp), antes da goleada final ao RB Salzburgo (6-0). Por ter conquistado a Youth League, o Benfica vai jogar a primeira Taça Internacional sub-20, com o Peñarol.

Hat trick de Henrique Araújo

Ontem, no Centro Desportivo de Colovray, em Nyon (Suíça), com cinco mil adeptos portugueses nas bancadas, incluindo o presidente Rui Costa e o treinador da equipa principal, Nélson Veríssimo, bem como o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, o Benfica entrou pressionante e marcou dois golos em 15 minutos dando o mote para o fim do jogo.

O primeiro golo aconteceu logo aos dois minutos e resultou de uma grande jogada de Ndour, com a bola a sobrar para Diego Moreira, que assistiu Martim Neto para 1-0. Seria o autor do primeiro golo do jogo a oferecer o segundo a Henrique Araújo aos 15 minutos. A jogada começou em André Gomes, que a partir daí teve muito trabalho para impedir o golo dos austríacos. Se o Benfica chegou ao intervalo com dois golos de vantagem muito deve ao mais jovem guarda-redes a jogar uma final (17 anos e seis meses), que travou os remates de Simic e Lukas Wallner.

E se o resultado do primeiro tempo foi enganador, a segunda parte tirou as dúvidas quanto ao vencedor. Aos 53 minutos, Henrique Araújo lançou Pedro Santos, que cruzou para a área, com a bola a sobrar para Ndour que, de primeira, fez o 3-0. Quatro minutos depois foi Diego Moreira a servir o camisola 9 das águias para o 4-0, que colocava a equipa portuguesa com uma mão na troféu Lennart Johansson (em homenagem ao sueco que presidiu a UEFA entre 1990 e 2007).

Luís Semedo fez o que quis da defesa austríaca no quinto golo e Henrique Araújo chegou à meia dúzia numa grande penalidade... ganha por Hugo Félix. O irmão de João Félix tinha prometido vingar a final perdida pelo Benfica, em 2017, frente ao mesmo RB Salzburgo, e o jogador do Atlético Madrid não perdeu tempo a lembrar isso mesmo no Twitter.

isaura.almeida@dn.pt