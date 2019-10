Arrumação dos deputados. Não haverá obras no plenário do Parlamento

Na manhã desta sexta-feira, os primeiros passos dos novos deputados vão ser dados no Salão Nobre da Assembleia da República: é lá que está montada toda a logística para transformar os 230 eleitos a 6 de outubro em deputados da República Portuguesa. No primeiro ponto de paragem há que digitalizar o documento de identificação. Depois, preencher o formulário eletrónico com o registo biográfico, que ficará disponível nos próximos quatro anos no site da AR.

No ponto três, sobe o grau de dificuldade: há que preencher o registo de interesses que ficará também disponível online e a declaração única para o Tribunal Constitucional, obrigatória para os titulares de cargos políticos, e onde têm de constar as atividades, presentes e passadas, dos deputados, bem como o património e rendimentos. Finalmente, no ponto quatro, as questões operacionais do dia-a-dia: a atribuição de um computador portátil ou os lugares no estacionamento no Palácio de São Bento. Mas o momento alto do dia está guardado para a tomada de posse no plenário.