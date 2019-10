Falta de professores. Escolas dos Açores obrigadas a lançar concursos urgentes

"É mais fácil dizer quais são os grupos de recrutamento de professores em que a Região Autónoma dos Açores é autossuficiente" e contam-se pelos dedos: educação de infância, 1.º ciclo de escola básica e educação física. Em todos os outros, "podemos fazer aqui um paralelismo com aqueles animais que estão em vias de extinção". Quem o diz é o presidente do Sindicato Democrático de Professores dos Açores (SDPA). O problema é transversal a mais de metade das escolas do arquipélago que desde setembro têm lançado a público vagas para contratos de substituição de forma a colmatar falhas urgentes no corpo docente que estão a deixar turmas sem aulas. Mas grande parte dos professores que têm respondido às necessidades chegam sem qualquer qualificação. "É o desespero a falar", adianta o sindicalista Ricardo Baptista.

A 26 de setembro, a Escola Secundária Manuel de Arriaga lançava o alerta: "Região Autónoma dos Açores já agoniza com falta de professores." E deu provas das carências: "Para efeitos convenientes declara-se que este procedimento concursal para o Grupo de Recrutamento 420 - Geografia ficou deserto por inexistência de candidatos com habilitação", lia-se no comunicado enviado pela instituição.