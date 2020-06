Coreia do Norte suspende ações militares contra a Coreia do Sul

A guerra entre as duas Coreias começou a 25 de junho de 1950 e oficialmente ainda não acabou. No 70.º aniversário da invasão do Sul, capitalista e com o apoio dos EUA e das Nações Unidas, pelas forças do Norte, comunista e apoiado pelos soviéticos e eventualmente os chineses, a tensão na península continua a ser elevada, apesar de uma mudança de retórica da parte de Pyongyang.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, suspendeu os planos militares para uma retaliação não especificada contra a Coreia do Sul, uma semana depois do corte de relações ter sido declarado por Pyongyang. Uma das medidas tomadas foi a destruição do gabinete de ligação. Em causa os folhetos propagandísticos que dissidentes e ativistas de Seul enviam para lá da fronteira.