Perdoem-me aqueles que já visitaram o Grand Canyon, mas aqui no deserto de Tabernas, no sul de Espanha, parece mesmo que estamos no Arizona ou no Texas. E se a comparação com o verdadeiro Faroeste, o dos Estados Unidos, será sempre exagerada, as semelhanças de paisagem são mais do que suficientes para Hollywood ter por aqui passado há umas décadas, realizando filmes como O Bom, o Mau e o Vilão. E desafio quem viu esse clássico no cinema e outros a dizer se na altura percebeu se as personagens que falavam espanhol com os cowboys eram mexicanos ou andaluzes.

Avisto ao longe o cartaz a anunciar Texas Hollywood. É um dos três locais no deserto de Tabernas que funciona como parque temático, recriando o ambiente dos filmes de cowboys a partir do que restou dos estúdios, minicidades onde há de tudo, do saloon ao banco, da loja de ferragens ao barbeiro, até igrejas. Os outros dois chamam-se Oasys Mini Hollywood e Western Leone, este último uma verdadeira homenagem ao italiano Sergio Leone, que longe dos míticos estúdios da Califórnia fez fama com os spaghetti westerns, como O Bom, o Mau e o Vilão, que contava com Clint Eastwood, ou Era Uma Vez no Oeste, com Henry Fonda e Charles Bronson.