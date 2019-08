A América foi fundada também por angolanos

A Jamestown, uma cidadezinha costeira do estado da Virgínia, chega-se por estradas com bermas relvadas e paisagens soberbas. O outono mancha de vermelho vivo ou amarelo luminoso as folhas dos áceres, o rio James tem pousados bandos de patos, tudo é belo e glorioso como para assinalar o que Jamestown é. E o que Jamestown é expõe-se num grande mural do seu Museu da Colonização. Ali nasceu a América como a entendemos hoje, cruzamento de povos. E, pelo mural, ficamos a saber que começou com angolanos.

O mural está centrado no azul do oceano Atlântico que tem por moldura os seus três continentes. E em cada um dos continentes, a vermelho, assinalam-se os três lugares e povos que se encontraram em Jamestown: à esquerda, sobre o ponto do encontro, os índios algonquins; à direita, em cima, a Inglaterra, de onde vieram os primeiros 117 colonos brancos; e, também à direita mais abaixo, Angola, de onde vieram os primeiros 20 negros que chegaram à América que viria a ser os Estados Unidos.