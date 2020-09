María Berasarte não se sente fadista mas é considerada uma das melhores artistas estrangeiras a cantar fado. Natural de San Sebastián, o seu primeiro disco a solo foi de fados, Todas las Horas Son Viejas (Todas as Horas São Velhas). Foi através deste trabalho que a cantora basca aproximou mais os espanhóis do fado. Nesta semana vai ter lugar em Madrid a 10.ª edição de Festival do Fado que vai homenagear Amália Rodrigues, "uma força sobrenatural".