O novo romance de Mario Vargas Llosa, Tempos Duros, traz mais uma contribuição à coleção de disparates em torno de Carmen Miranda. A querida Carmen, brasileira de Várzea de Ovelha, freguesia de São Martinho da Aliviada, concelho de Marco de Canaveses, distrito do Porto e palcos do Rio de Janeiro, continua sujeita a delírios biográficos. É como se a sua exuberância como artista e como pessoa autorizasse os escritores a criar fantasias à sua volta, sem nenhuma comprovação factual. Sei disso porque, nos cinco anos que lhe dediquei para escrever meu livro Carmen - Uma Biografia, publicado em 2005, o maior trabalho foi para desbastar as invencionices e lendas que investigadores imaginativos teceram sobre ela. A de Vargas Llosa é apenas a mais recente, e não das mais brilhantes.

Um dos principais personagens do seu livro é um americano, Edward L. Bernays, consultor empresarial, conferencista, agente de artistas (um deles, Enrico Caruso), publicitário e criador do conceito de relações públicas. Bernays existiu de verdade e foi mesmo tudo isso ou mais. Uma das suas maiores façanhas foi popularizar o consumo mundial de banana a partir do seu trabalho para a United Fruit, a gigante da exploração de bananas na América Central. O proprietário da United Fruit, Sam Zemurray, russo radicado nos Estados Unidos, era um empresário sem qualquer escrúpulo. Conquistara os territórios bananeiros de Honduras, Guatemala, Nicarágua, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e outros países à custa de guerras contra rivais, tiros pelas costas, corrupção de autoridades, apoio a ditadores e escravização de indígenas. Apesar de todo o seu poder - as suas terras no continente competiam em extensão com as de muitos países europeus -, os próprios americanos viam Zemurray como um gangster, e ele não gozava de prestígio entre as esferas oficiais.