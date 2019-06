O interrogatório ao ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho em novembro do ano passado foi adiado por 24 horas devido a uma greve dos funcionários judiciais.

O início da fase de instrução do processo do ataque à Academia do Sporting em Alcochete e o depoimento do ex-secretário de Estado Fernando Serrasqueiro no âmbito da Operação Marquês correm o risco de ser adiados devido à greve de cinco dias alternados dos funcionários judiciais que começa amanhã (terça-feira, dia 25) e termina a 12 de julho.

Este protesto é motivado pela decisão do governo de cumprir uma decisão prevista no Orçamento do Estado para este ano e que passa por integrar no vencimento destes profissionais um suplemento que recebem 11 vezes por ano, no valor de 10% do salário. O problema é que o executivo decidiu que esse pagamento será dividido por 14 meses, ou seja, o suplemento que tem sido pago durante 11 meses vai ser dividido por 14. O que se traduz numa efetiva redução do ordenado, diz o Sindicato dos Funcionários Judiciais.