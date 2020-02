Galgos fugiram para a estrada e denunciaram "o maestro" de Monforte

João Moura é criador de galgos - entrou em competições e ganhou prémios em Espanha, já se sabia. O que se desconhecia era a forma como estavam a ser tratados. Com fome ou por outros motivos que estão a ser averiguados, alguns dos cães fugiram para a estrada principal, que liga Monforte a Vaiamonte. Representavam um perigo para a circulação rodoviária e a GNR seguiu-os, até entrar na propriedade do cavaleiro tauromáquico.

Na Herdade de Santo António, junto à cidade de Monforte, além de cavalos e toiros, João Moura criava o galgo espanhol, um cão utilizado na caça à lebre. Aliás, foi ele quem trouxe a raça para Portugal, há mais de 30 anos, informa o vice-presidente da Federação Nacional de Galgueiros (FNG). A organização apenas representa os proprietários do galgo inglês, atividade que está regulamentada em Portugal, ao contrário do que acontece com o galgo espanhol, critica Jorge Bouça-Nova.