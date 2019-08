Nuclear: quem tem, quem deixou de ter e quem quer

Guerrilha comunista na Grécia, bloqueio soviético de Berlim Ocidental ou Guerra da Coreia são alguns dos acontecimentos possíveis para datar o início da Guerra Fria, que alguns até fazem remontar à partilha da Europa em esferas de influência por Churchill e Estaline ainda o nazismo não tinha sido derrotado. Mas talvez 29 de agosto de 1949, faz agora 70 anos, seja a melhor opção, afinal nesse dia a União Soviética fez explodir a sua primeira bomba atómica e o monopólio da arma pelos Estados Unidos desapareceu. Sim, foi o teste em Semipalatinsk que estabeleceu o tal equilíbrio do terror, primeiro atómico e depois nuclear, que obrigou as duas superpotências a desistirem de uma Guerra Quente.

Semipalatinsk fica no Cazaquistão, nono maior país do mundo, terra onde pela primeira vez se domesticou o cavalo e hoje, com a ajuda da riqueza petrolífera, a mais bem-sucedida ex-república Soviética da Ásia Central. Ora, no final da Guerra Fria, quando a União Soviética se desagregou, tanto o Cazaquistão como a Ucrânia aceitaram desfazer-se das armas nucleares presentes nos seus territórios, herdando a Rússia todo o arsenal, ainda hoje mais de seis mil ogivas, mais ou menos o mesmo número das americanas. E os cazaques tornaram-se mesmo dos mais ativos adversários da proliferação nuclear, o que se percebe porque há populações no nordeste do país, em redor de Semei e não só que sofrem os efeitos da radioatividade deixada por centenas de testes.