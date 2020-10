Açorianos vão às urnas no próximo domingo, nas primeiras eleições da era covid em Portugal.

Os açorianos vão este domingo às urnas para escolher os 57 assentos da Assembleia Legislativa e, por decorrência, o governo para os próximos quatro anos. Que desafios se levantam ao arquipélago na próxima legislatura e para além dela? Eis quatro, entre muitas possíveis: educação, pobreza, saúde e um problema chamado SATA.

Os dados estatísticos não deixam grande margem para dúvidas: os Açores estão muito abaixo da média nacional em praticamente todos os indicadores relativos à educação. A taxa de abandono escolar é mais do dobro da registada a nível nacional - 27% dos jovens dos 18 aos 24 anos estão fora do sistema de ensino sem ter completado o secundário, enquanto no todo nacional essa percentagem é de 11%.