Mia Couto nasceu na Beira, a cidade devastada há dias pelo ciclone Idaique matou e deixou desaparecidas centenas de pessoas, bem como milhares de desalojados. O escritor moçambicano era para se deslocar a esta cidade exatamente quando se deu a passagem da tempestade, onde ia realizar investigação para o livro que está a escrever. Ao telefone, nota-se que está tenso tantas são as tarefas que estão a cair na Fundação Fernando Leite Couto, com o nome do pai, uma entidade que quem está solidário com as vítimas escolhe e confia para as ajudar.

O escritor lançou um apelo à solidariedade para com as vítimas no site da fundação (http://www.fflc.org.mz/), sob o apelo "Moçambique precisa urgentemente da solidariedade de todos", e durante a entrevista ao DN pede ajuda à divulgação da iniciativa para ajudar os desalojados na cidade da Beira e na região central de Moçambique.