A criminalidade violenta e grave subiu em 2019, um resultado que já não acontecia desde 2011. Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), que vai ser apresentado no Conselho Superior de Segurança Interna (CSSI), agendado para esta terça-feira, a criminalidade geral registou igualmente um aumento.

Os valores oficiais só vão estar disponíveis depois desta reunião, mas fontes das forças e dos serviços de segurança que acompanharam a conclusão do relatório admitiram ao DN que no ano passado houve uma "ligeira subida" dos crimes participados - no caso da criminalidade geral não chegará a 1% e na violenta e grave será superior a 2%.