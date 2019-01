Afonso Mendonça Reis acredita que a escola só pode melhorar quando pais, alunos, professores e governo se juntarem para fazer dela um sítio melhor. Por isso decidiu fundar as Mentes Empreendedoras, um programa dirigido a jovens do ensino secundário que desenvolva a liderança, a autonomia e o talento. Em 2015 chegaram ao ensino básico com o programa Inspira o Teu Professor. Mas isso só não chegava. Então Afonso, empreendedor da educação, professor universitário, promoveu em Portugal a atribuição do Global Teacher Prize, que, desde o ano passado, elege um professor que se distinga pelo trabalho inovador feito na sua escola.

No momento em que se lança a segunda edição deste prémio, falámos com Afonso Mendonça Reis sobre professores, alunos, pais, governos e legislação. E ficámos a perceber melhor porque é que é tão importante discutir educação em Portugal. O que queremos da escola, o que queremos dos alunos quando forem adultos, o que podemos estar a perder quando focamos a atenção apenas numa parte do enorme mundo que é a escola.