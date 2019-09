Uma coisa é certa: sejam quais forem os resultados das eleições regionais madeirenses deste domingo, alguém em Lisboa irá explorar o resultado a seu favor - e alguém irá também desvalorizar. Embora as eleições sejam madeirenses e exclusivamente destinadas a eleger a Assembleia Legislativa Regional (ALR), o facto é que os resultados terão efeitos na campanha nacional para as legislativas de 6 de outubro. O período oficial da campanha nacional inicia-se, aliás, no mesmo dia das eleições madeirenses: domingo, 22 de setembro. Todos os principais líderes nacionais - Costa, Rio, Cristas, Catarina Martins ou Jerónimo de Sousa - foram à Madeira em campanha.

Estão em causa os 47 lugares de deputados na ALR, eleitos em 2015, as primeiras eleições pós-Alberto João Jardim, com Miguel Albuquerque como novo líder do PSD.