Foi com surpresa que os criadores da página do Instagram Políticos a dar constataram que Assunção Cristas, a líder do CDS-PP, tinha começado a seguir o perfil que satiriza os "beijinhos e bacalhaus" dos políticos portugueses. "Nunca pensámos que íamos ter políticos a seguir-nos, mas também temos alguns núcleos regionais dos partidos entre os seguidores", conta ao DN Diogo Sousa, de 27 anos, que criou a página há duas semanas com o amigo José Guerra, de 34.

Não têm intenção de "magoar nem sensibilizar" ninguém. "Queremos simplesmente satirizar os políticos, que têm uma forma caricata de cumprimentar as pessoas, seja com dois beijinhos ou com bacalhaus. Queremos tentar mostrar que não é só nas eleições que devem sair à rua e ter contacto com as pessoas", diz o publicitário, destacando que "o contacto com a população - como lhe chamam - deve ser permanente".