O eurodeputado do Partido Socialista Carlos Zorrinho, copresidente da assembleia parlamentar paritária África, Caraíbas e Pacífico - União Europeia (ACP-UE), interveio na semana passada numa audição do Parlamento português sobre a crise em Cabo Delgado, e também em Bruxelas, para questionar o Serviço Europeu de Ação Externa sobre a aparente paralisia da cooperação europeia com Maputo, tendo lembrado que as pessoas pedem "ações concretas, planos de ação".