"É como um filme negro." A nova vida do Conservatório longe do Bairro Alto

Na parede branca, pintada de novo, pedaços de plasticina verde remendam um fino tubo de ventilação. Num canto do teto, junto à janela, uma caixa de cortiça revestida com papel de alumínio cobre um respiradouro. Na parte de baixo da porta, um tapete enrolado protege a sala de dois invasores que teimam em entrar: o ruído e o frio.

É assim que Manuela de Sá, professora de canto, consegue dar as suas aulas, depois de um primeiro período "infernal". A nova vida da Escola de Música do Conservatório Nacional(EMCN)é feita destes remédios caseiros desde o início do ano letivo, quando mudou do Bairro Alto, no centro de Lisboa, para instalações provisórias na Secundária Marquês de Pombal, na Ajuda. Pavilhões que já foram de ensino profissional de mecânica e que, segundo a diretora, Lilian Kopke, foram "adaptados à pressa, em quatro meses", para receber o Conservatório enquanto decorrem as obras de reabilitação do antigo Convento dos Caetanos. Obras que ainda nem começaram, por atrasos na adjudicação do projeto, o que já levou os pais a criarem uma petição para resolver os problemas das instalações "onde é expectável que a EMCN permaneça pelo menos outros dois anos".