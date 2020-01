Ana Gomes diz que não quer ser candidata nas próximas presidenciais, mas há duas coisas que são certas: a corrupção, uma das suas grandes batalhas, será tema de campanha e a hashtag #anagomes2021 ganhou novo fôlego com a divulgação dos documentos do Luanda Leaks, uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas que pretende mostrar as irregularidades nos negócios de Isabel dos Santos e um alegado esquema que lhe permitiu desviar muitos milhões de Angola - alguns desses casos já denunciados pela ex-eurodeputada e objeto de queixas que levou pela sua mão à justiça portuguesa. Na semana passada, Ana Gomes viu mesmo o Tribunal de Sintra dar-lhe razão sobre as publicações que faz no Twitter em que põe em causa a transparência dos negócios da filha do anterior presidente angolano José Eduardo dos Santos.

"Ninguém melhor do que @AnaMartinsGomes para, depois do 25/4, protagonizar a primeira candidatura presidencial verdadeiramente baseada em causas" ou simplesmente "@AnaMartinsGomes a Presidente!!" são alguns dos posts que se podem ler no Twitter. Resistirá a ex-eurodeputada socialista a aproveitar este capital que tem vindo a ganhar nas redes sociais? O Luanda Leaks e as denúncias levadas a cabo por Ana Gomes - só para falar numa das suas batalhas que estão na ordem do dia - abriram-lhe espaço para uma candidatura presidencial? Será ela a candidata ideal para esmiuçar o tema corrupção, quando há o risco de ser açambarcado por uma eventual candidatura de André Ventura, líder do partido de extrema-direita Chega?