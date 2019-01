A violência no Jamaica tem três versões. Do pai, da vítima e a verdadeira

A calma que se vivia na tarde desta segunda-feira no Bairro da Jamaica, no Seixal, contrastava com a violência que as televisões haviam de mostrar, na Av. da Liberdade, em Lisboa, e com as imagens da ação policial que toda a gente vira, no bairro, no dia anterior. Os moradores iam deixando desejos de boa tarde quando passavam junto de Fernando Coxi - mostrando uma vizinhança educada e correta no trato.

Ou seja, exatamente o contrário do que se tinha passado pouco mais de 24 horas antes, quando a rua de terra e água a escorrer pelo chão fora palco de uma minibatalha entre moradores primeiro e depois com agentes da PSP que, chamados a intervir num dos maiores bairros ilegais do concelho, se envolveram numa cena violenta. É curioso que isto aconteça quando o bairro tem sido novamente notícia mas por boas razões. Começaram as operações de realojamento das centenas de famílias que ali vivem em edifícios que estão por acabar desde os anos 80 do século passado.