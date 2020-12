Só passaram dois meses desde que os Los Angeles Lakers ergueram o troféu de campeão da NBA. Após as férias mais curtas da história da competição, a bola volta a saltar nos pavilhões com os amarelos de LA a apresentarem-se ainda mais favoritos para continuar a saga vitoriosa.

A 11 de outubro os Lakers conquistaram o título com maior significado da franquia, afinal foi uma espécie de homenagem a Kobe Bryant, grande ícone falecido no início do ano de forma trágica, mas também porque igualaram o recorde de 17 anéis de campeão dos Boston Celtics. Agora, a equipa treinada por Frank Vogel será o alvo a abater num campeonato que voltará a ter as bancadas vazias...