Quem é o melhor James Bond de sempre? Volta e meia a pergunta é colocada aos fãs das aventuras de Ian Fleming para averiguar o impacto dos atores que vão prolongando o reinado de 007. Assim, um inquérito recente promovido pela Radio Times colocou de novo Sean Connery no primeiro lugar do pódio. E se é verdade que há surpresas nos nomes que ficaram em segundo e terceiro lugares - Timothy Dalton e Pierce Brosnan -, a escolha de topo não traz qualquer novidade. O consenso geral dita que Connery é a definitiva personificação do charme de Bond, entre um jeito de sobrancelha e o toque fácil do humor. Terence Young, o realizador do primeiro filme da série, disse-o da forma mais direta: "Se me perguntarem quais foram os três ingredientes para James Bond, foi Sean Connery, Sean Connery e Sean Connery."

A completar 90 anos (a 25 de agosto), o ator escocês tem-se mantido longe dos holofotes. Retirou-se do grande ecrã em 2003, desapontado com a experiência do último filme, Liga de Cavalheiros Extraordinários, e atualmente vive nas Bahamas com a mulher, Micheline Roquebrune Connery, a aproveitar a reforma enquanto se dedica à velha paixão do golfe. No ano passado, soube-se que a sua casa tinha sido atingida pelo furacão Dorian, mas sem danos de maior. Nada para o qual não estivesse preparado, desde logo, com a ajuda de uma equipa especializada em furacões... Ossos do ofício de gente do cinema.