A visão dos estrangeiros sobre Portugal ao longo dos últimos 250 anos foi o objetivo da investigação que Maria Filomena Mónica realizou. Em mais de 300 páginas, a autora identifica quais são os pontos fortes e fracos de um país tão exótico como outros destinos orientais, mesmo que a pobreza e o atraso dos portugueses esteja demasiado presente nesta visão de quem vem de países mais desenvolvidos e educados.

Termina a dizer: "O que me levou a escrever este livro não foi a procura de uma qualquer "essência" de Portugal - coisa que não existe." O que existe então?

Por detrás de cada nação - e Portugal não é uma exceção - está a sua história e a sua geografia. A "essência" de Portugal é um conceito imaginado por intelectuais com complexos de inferioridade.



O olhar dos visitantes sobre Portugal vai mudando ao longo dos séculos ou a opinião que têm mantém um padrão semelhante?

O olhar dos que nos visitaram muda não só devido às circunstâncias com que se depararam mas devido às ideias que traziam na cabeça e que se vão alterando com a passagem dos anos.