"A longo prazo o protecionismo até aqui em vigor poderá ser a causa da morte do setor do táxi, encontrando fortes indícios de que as abordagens restritivas do setor do táxi estão progressivamente a levar os utilizadores a prescindirem deste serviço."

Este é um dos argumentos que o PSD põe em cima da mesa para avançar com um projeto de lei que, por exemplo, acaba com a contingentação municipal dos táxis (um numerus clausus em que cada município estabelece o número máximo de viaturas por concelho). O projeto será discutido no Parlamento nesta quinta-feira.