Os três deputados de partidos assumidamente ecologistas na Assembleia da República aproximam-se bem mais no dia-a-dia do que a sua retórica deixa perceber. Representando 1,3% dos 230 deputados, Heloísa Apolónia e José Luís Ferreira, do PEV, e André Silva, do PAN, não confinam as suas iniciativas legislativas a matérias de ambiente, mas há uma prevalência de diplomas nessas áreas. Com algumas exceções: o PAN tem tido uma atenção maior a questões da área da justiça, o PEV insiste muito no parque escolar.

Nesta legislatura, iniciada em 2015 e na qual o PAN se estreou com a eleição de um deputado no círculo de Lisboa, é possível encontrar propostas coincidentes dos dois partidos. "Os Verdes" apresentaram, por exemplo, um projeto sobre a permanência de animais em estabelecimentos comerciais - como o PAN. E estes dois projetos acabaram aprovados em 2018.