Rui Rio: "Cabem cá todos no PSD desde que estejam com seriedade e lealdade"

É o primeiro vice-presidente da bancada parlamentar do PSD - ou seja, o número dois de Rui na direção dos deputados sociais-democratas.

Adão José Fonseca Silva - vulgo, Adão Silva - é quem está na calha para suceder ao (reeleito) presidente do partido na liderança do grupo parlamentar do PSD. Oficialmente não há confirmação, mas fontes da direção do partido confirmam ao DN que é a hipótese mais forte.