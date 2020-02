Oito deputados socialistas votaram contra e sete abstiveram-se no projeto do PS

Doze deputados do PSD votam a favor de alguns projetos

Eutanásia aprovada. PR com pouca margem para veto político

Há cinco projetos de lei aprovados que despenalizam a eutanásia - de PS, BE, PAN, PEV e IL -, mas as diferenças entre eles vão obrigar a semanas de negociação na comissão parlamentar de Saúde.

Essas diferenças começam logo no nome da lei: o PS fala em despenalização da "eutanásia" (e é o único partido que assume a palavra); o PEV e o PAN em "morte medicamente assistida"; o BE em "antecipação da morte"; e a Iniciativa Liberal em "antecipação do fim de vida".