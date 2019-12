O Serviço de Informações de Segurança (SIS) enviou nesta semana a todas as forças policiais e aos ministérios da Justiça e da Administração Interna uma avaliação das ameaças e riscos que podem resultar do caso de desembarque ilegal dos oito jovens marroquinos, no passado dia 11 de dezembro, na praia de Monte Gordo. A investigação em curso suspeita de que, pelo menos, outras quatro pessoas viajaram na embarcação, mas que terão conseguido fugir antes da chegada da Polícia Marítima.

Para as secretas, o acolhimento proporcionado a estes migrantes pode ser um fator de atração para as redes criminosas de imigração ilegal que operam naquela região do norte de África. Os jovens, que disseram ter entre 16 e 20 anos, não foram detidos nem presentes a tribunal, como é a norma em casos de imigrantes ilegais - recorde-se os casos dos argelinos e marroquinos que tentaram fugas em trânsito no aeroporto de Lisboa. Os oito estão em regime aberto, a aguardar a resposta ao pedido de asilo que lhes terá sido sugerido pelo próprio SEF, com o apoio do Centro Português para os Refugiados (CPR), que lhes proporciona alojamento num hostel e apoio financeiro.