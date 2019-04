Aura Miguel: "A primeira vez que fui a Fátima era a única de calças na Sala dos Bispos"

Quando no dia 5 de maio entrar no voo papal que a levará até à Bulgária, Aura Miguel, jornalista da Rádio Renascença, inicia nova etapa na sua vida: a das cem viagens a bordo daquele avião. Começou há mais de 30 anos, já conheceu três Papas, João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco. E assume que a sua agenda é a de quem comanda a barca da Igreja, que a sua vida é programada em função desta missão, que é também uma inspiração. Assume mesmo, e ao fim deste tempo, que é o que quer continuar a fazer, até que a Rádio Renascença o queira e Deus também.

Por isso, a seguir à centésima viagem partirá para a centésima primeira. Irá à Roménia, depois a África e ao Japão. Não é teóloga, e beata também não. Nasceu e cresceu no seio de uma família que aceitava o cristianismo, mas que não era muito ativa na fé. Filha única, cedo aprendeu a gostar de ler, de viajar e de apostar nas aventuras. Nunca se casou nem teve filhos, mas porque nunca aconteceu. Na adolescência, quando pensava no futuro, não era isto que se via a fazer.