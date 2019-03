"Todas as pessoas têm o dever de ser responsáveis pela sua própria saúde e pela melhoria da saúde da comunidade, tendo o dever de as defender e promover."

Foi esta a norma da proposta do governo para uma nova Lei de Bases da Saúde - o diploma que dá enquadramento geral ao SNS (Serviço Nacional de Saúde) - que a ex-ministra da Saúde Maria de Belém denunciou recentemente no Parlamento como inconstitucional e representando, além do mais, no seu entender, "uma alteração estruturante" na filosofia geral do sistema.