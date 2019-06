O PSD anda numa grande agitação, normal neste período, mas intensificada pelo facto de ser a primeira vez que Rui Rio pode mexer no tabuleiro de figuras de uma bancada feita à imagem e semelhança de Pedro Passos Coelho e pôr as peças que lhe são fiéis, apesar de algumas estruturas locais do partido resistirem. Para cabeça-de-lista a Lisboa fala-se de David Justino, vice-presidente do PSD e presidente do conselho de estratégia nacional do partido que está a elaborar o programa eleitoral, mas o (ainda) comissário europeu Carlos Moedas é outra das hipóteses.

David Justino, vice-presidente do PSD. © Álvaro Isidoro/Global Imagens