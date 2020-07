O que começou com o roubo de um telemóvel pode acabar por obrigar o líder do Podemos e vice-presidente do governo espanhol, Pablo Iglesias, a responder diante do Supremo Tribunal.

Pressionado pela oposição, Iglesias fala num caso "privado" e aponta o dedo às chamadas "cloacas" (esgotos) do governo e de uma campanha para o desprestigiar.