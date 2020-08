Há 15 anos no poder na Alemanha, a chanceler Angela Merkel já conviveu com quatro presidentes franceses. Mas hoje, pela primeira vez, será convidada para conhecer a casa de férias dos residentes do Palácio do Eliseu: o Forte de Brégançon, na Riviera Francesa. Na agenda do encontro com Emmanuel Macron estarão todos os temas quentes da rentrée: do combate ao novo coronavírus até ao Brexit, passando pela situação na Bielorrússia ou no Líbano.

Em junho, após meses de reuniões por videoconferência por causa do covid-19, Merkel convidou Macron para o Castelo de Meseberg, retiro oficial dos chanceleres alemães nos arredores de Berlim que pode também ser usado para visitas oficiais de dignitários estrangeiros.